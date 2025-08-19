Bursa'da Orman Yangını: Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor

Bursa'da Orman Yangını: Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor.

BURSA'da orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Nilüfer ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MEB, 81 ile genelge gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor

Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.