Bursa'da Orman Yangını: Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor
Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor.
BURSA'da orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Yangın, saat 13.30 sıralarında Nilüfer ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel