Bursa'da Orman Yangını: Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor

BURSA'da orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Nilüfer ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.