Bursa'da Orman Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Mücadele Ediyor

BURSA'da, Orhaneli ve Keles ilçeleri arasındaki ormanda çıkan yangına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Orhaneli ilçesi Göynükbelen ve Keles ilçesi Kozbudaklar mahalleleri arasındaki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.