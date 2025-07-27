Bursa'da Orman Yangını Bölgesinde Şüpheli Yakalandı

Bursa'da Orman Yangını Bölgesinde Şüpheli Yakalandı
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Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesinde, arama kurtarma personeli kıyafeti giymiş 105 suç kaydı bulunan H.M.A. adlı şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Şüphelinin 9 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesinde arama kurtarma personeli kıyafeti giymiş 105 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı.

Jandarma ekipleri, Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi'nde üzerinde arama kurtarma personeli kıyafeti bulunan bir kişinin hareketlerinden şüphelendi.

Söz konusu kişiyi durduran ekipler, yaptıkları incelemelerde, H.M.A'nın (26) 105 suç kaydının bulunduğunu, ayrıca 9 ayrı suçtan arandığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel
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