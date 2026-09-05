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Bursa'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Bursa'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
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Bursa'nın Orhaneli ve Orhangazi ilçeleri arasında çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bölgeye 4 helikopter, 8 arazöz ve 76 personel sevk edildi; havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

BURSA'da orman yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere karadan ve havadan müdahale ediyor.

Orhaneli ilçesine bağlı Balıoğlu Mahallesi ve Orhangazi ilçesine bağlı Perçin Mahallesi arasındaki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevler büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer, 76 personel ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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