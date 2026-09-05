Bursa'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

BURSA'da orman yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere karadan ve havadan müdahale ediyor.

Orhaneli ilçesine bağlı Balıoğlu Mahallesi ve Orhangazi ilçesine bağlı Perçin Mahallesi arasındaki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevler büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer, 76 personel ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı