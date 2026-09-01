İznik'te Orman Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor

BURSA'nın İznik ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere karadan ve havadan müdahale ediyor.

Yörükler Mahallesi'ndeki tarım arazisinde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler ormana sıçrarken, ihbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı