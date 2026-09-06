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Kestel'de Yangın: 66 Personel Müdahale Ediyor

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Bursa'nın Kestel ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Kestel ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı kırsal Kayacık Mahallesi yakınlarındaki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin 3 hava aracı, 15 arazöz ve iş makineleri ile 66 personelle müdahale ettiği yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kaynak: AA
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