Bursa'da Örgütlü Suç Operasyonu: Eski Belediye Başkanı ve Diğerleri Tutuklandı

TUTUKLANANLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Ayşegül Erkol, Serkan Çağlar, Muttalip Koral, Alaattin Ataberk, Mehmet Fatih Çelebi, Tamer İşler, Metin Yaşar Çelik, Berk Ovatman, Mehmet Ziya Arslan, Serkan Bayram, Namık Ziya Mescioğlu, Ekrem Pamuk, Hulusi Karakuş ve Ersel Çakır olduğu belirtildi.

7 ADLİ KONTROL

Turgay Erdem'in eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ile Ş.A., M.A., U.T., M.T., E.T. ve M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.