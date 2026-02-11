Haberler

5 yaşındaki oğlu 'ölmek istediği' için denize itmiş

5 yaşındaki oğlu 'ölmek istediği' için denize itmiş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, elinden tutup denize attığı oğlu Muhammet Boran Güçlü'nün ölümüne neden olduğu iddia edilen Sevda Güçlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, elinden tutup denize atladığı oğlu Muhammet Boran Güçlü'nün ölümüne neden olan Sevda Güçlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OĞLUNUN ELİNİ TUTARAK YÜRÜDÜĞÜ YOLDAN YALINAYAK DÖNDÜ

Bu arada anne ve oğulun olaydan önceki son görüntüleri, sahildeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Sevda Güçlü'nün saat 13.54'te elinden tuttuğu oğluyla birlikte Güzelyalı Yat Limanı'na doğru yürüdüğü görülüyor. 28 dakika sonra, saat 14.22'de kaydedilen görüntüye ise Sevda Güçlü'nün ıslak kıyafetler ve ayakkabısı olmadan, yalınayak ve yalnız başına yoldan geri döndüğü yansıdı. Güçlü'nün oğluyla birlikte yürürken, üzerinde olan yelek de dönüş anında gözükmüyor.

Adliyeye sevk edilen Sevda Güçlü'nün ayağında terlik olduğu görüldü.

Yiğithan HÜYÜK-Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim! Yerlikaya duygusal sözlerle görevi Mustafa Çiftçi'ye bıraktı

İçişleri'nde devir teslim! Ali Yerlikaya duygusal sözlerle veda etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhalif kimliğiyle tanınan Ruşen Çakır'ın AK Parti grubundaki tavırları olay oldu

Muhalif ismin Erdoğan karşısındaki tavırları olay oldu
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!

Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Adını tarihe altın harflerle yazdırdıktan sonra kendini tutamadı
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Muhalif kimliğiyle tanınan Ruşen Çakır'ın AK Parti grubundaki tavırları olay oldu

Muhalif ismin Erdoğan karşısındaki tavırları olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detaylarını açıkladı! İşte yatırım yapılacak 2 il

İki il ihya olacak! Erdoğan anlaşmanın detaylarını açıkladı
Trump 'O ülkeyi satın alacağım' dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi

Trump "O ülkeyi satın alacağım" dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi