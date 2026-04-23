Bursa'da nefes borusuna süt kaçan 2 günlük bebek öldü

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde nefes borusuna süt kaçan 2 günlük bebek hayatını kaybetti.

Mesudiye Mahallesi Şadırvan Sokak'ta bir evde yaşayan yabancı uyruklu Muhammed (25) ve Hema Habbab (23) çiftinin 2 günlük bebekleri Emira, emzirildikten sonra beşiğine yatırıldı.

Bebeğinin yanında uyuyan anne, bir süre sonra Emira'nın hareketsiz olduğunu fark etti.

Evdekilerin ihbar üzerine 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan ve nefes borusuna süt kaçtığı tespit edilen bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Kadir İnci
