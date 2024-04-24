Bursa'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Harmancık ilçesindeki Ramazan Ülkü ve eşine ait müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.
Bursa'nın Harmancık ilçesindeki müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Hobandanişment Mahallesi'ndeki Ramazan Ülkü ve eşine ait iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.