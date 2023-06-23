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Bursa'da Motosikletliye Çarpan Otomobilin Sürücüsü Olay Yerinden Kaçtı

Bursa'da Motosikletliye Çarpan Otomobilin Sürücüsü Olay Yerinden Kaçtı

Güncel Haberler

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir motosiklet sürücüsüne çarpan otomobilin sürücüsü, olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadın sürücünün yaralıya yardım etmeden kaçtığı görülüyor.

KAZA ANI KAMERADA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosiklet sürücüsü Ali Sürkaç'ın (58) yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilin, ara sokaktan çıkan motosikletliye çarptığı, çarpmanın şiddetiyle havalanan sürücünün kaldırıma düştüğü görüldü. Kazanın ardından otomobilinden inen kadın sürücünün yaralının yanına gittiği, çevredekilerin uyarısıyla otomobilini geri çektiği anlar da görüntüde yer aldı. Çevredekiler yaralıya yardım ederken, kadın sürücünün aracını park ederek olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Güncel

Orhangazi Bursa Güncel Haberler

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