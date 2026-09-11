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Bursa'da motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Bursa'da motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
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- Yaralılardan 9 aylık hamile kadının karnındaki bebeği kurtarılamadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletteki çift ağır yaralandı.

Özcan D. (21) idaresindeki 16 BVY 290 plakalı motosiklet, Karalar Mahallesi TOKİ 3. Etap mevkisinde devrildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü Özcan D. ile 9 aylık hamile eşi Gülbeyaz D. (19) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Gülbeyaz D'nin karnındaki bebeğinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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