Bursa'da Motosiklet Yangını: 6 Araç Yanarak Zarar Gördü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangında 6 motosiklet zarar gördü.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki Çıraklık Eğitim Merkezi'nin bahçesinde bulunan motosikletlerden birinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki diğer motosikletlere de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Toplam 6 motosikletin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.