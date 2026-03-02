Haberler

Bursa'da motosiklet sürücüsüne tekme tokat saldırısı

Bursa'da motosiklet sürücüsüne tekme tokat saldırısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, trafikte sıkıştırıldığını iddia edip otomobil sürücüsünü uyarmak istedi. Ancak kadın sürücü, motosikletliye saldırarak tekme tokatla karşılık verdi. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

BURSA'da bir motosiklet sürücüsü, trafikte kendisini sıkıştırdığını iddia edip uyarmak için yanına gittiği otomobil sürücüsünün tekme tokat saldırısına uğradı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'ne meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken aracını sıkıştırdığını iddia ettiği 35 ASM 820 plakalı otomobilin sürücüsünü trafik ışıklarında durunca uyarmak için yanına gitti. Bu sırada otomobilin kadın sürücüsü, aracına yaklaşan motosiklet sürücüsünün kaskına camdan yumruk atıp, aşağı indi. Otomobil sürücüsü motosikletliye tekme tokat saldırdı. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı.

Yaşananlar, başka bir otomobilde seyahat edenler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi

İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı! İşte 3 günlük bilanço
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı

150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı
Orta Doğu'daki savaş futbolu da vurdu

Korkulan oldu!
Galatasaray'dan Torreira kararı

Galatasaray'dan Torreira kararı
150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı

150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı
ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü

Görüntüler yayınlandı! İddia doğruysa savaşta tansiyon epey yükselecek
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu

Türkiye'den İran kararı! Kapılar karşılıklı kapatıldı