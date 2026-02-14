Haberler

Bursa'da otobüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Mustafakemalpaşa'da gerçekleşen trafik kazasında, motosiklet otobüse çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi, otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, otobüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü.

Furkan Çelik (28) idaresindeki 16 CBJ 95 plakalı motosiklet, Bursa Caddesi'ndeki otobüs terminali yakınında, Ali Osman Mavili yönetimindeki 16 BNU 014 plakalı halk otobüsüne çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Otobüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / H. Çetin Güler - Güncel
