Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Berat Arıkan hayatını kaybederken, yolcu İsmail Ateş ağır yaralandı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, arkasındaki kişi ağır yaralandı.

Plakası henüz öğrenilemeyen Berat Arıkan (20) yönetimindeki motosiklet, ilçeye bağlı Karıncalı Mahallesi Kocasu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlenirken, motosiklette yolcu olarak bulunan İsmail Ateş de ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Orhaneli Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Ateş'in, daha sonra Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
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