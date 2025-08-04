Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, arkasındaki kişi ağır yaralandı.

Plakası henüz öğrenilemeyen Berat Arıkan (20) yönetimindeki motosiklet, ilçeye bağlı Karıncalı Mahallesi Kocasu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlenirken, motosiklette yolcu olarak bulunan İsmail Ateş de ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Orhaneli Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Ateş'in, daha sonra Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.