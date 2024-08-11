Bursa'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, motosikletin ağaca çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muhammed Şeyho (20) idaresindeki 01 MB 9358 plakalı motosiklet, ilçeye bağlı Akhisar Mahallesi Öküzçayırı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Ağır yaralanan sürücü, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.