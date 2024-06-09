Bursa'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İnegöl-Yenişehir yolu Söylemiş Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan Ali K. (66) idaresindeki 16 UD 820 plakalı motosiklet, M.K. idaresindeki 16 BEJ 057 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Ali K, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ali K, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.