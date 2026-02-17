Haberler

Bursa'da refüje çarpan motosiklet sürücüsü ile eşi öldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, motosikletin refüje çarpması sonucu sürücü Murat Çağlayan ve eşi Gülcan Çağlayan hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, motosikletin refüje çarpması sonucu sürücü ile eşi hayatını kaybetti.

Dikkaldırım Mahallesi Hayran Caddesi'nde, Murat Çağlayan idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kazada Çağlayan ile arkasında bulunan eşi Gülcan Çağlayan ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çağlayan çifti, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından motosiklet, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
