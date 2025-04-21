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Bursa'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli bir kişi, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan motosikletli hayatını kaybetti.

R. Y. idaresindeki 16 BOZ 603 plakalı motosiklet, Sanayi Caddesi'nden Mudanya istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen R.Y, olay yerinde hayatını kaybetti.

R.Y'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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