Bursa'da 2 motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Yıldırım ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir hamile kadın ve eşi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 1'i hamile 2 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Teyyareci Mehmet Ali Caddesi'nde meydana geldi. Cihat K. yönetimindeki 54 AEL 953 plakalı motosiklet ile Yalçın O.'nun kullandığı 48 ATC 606 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten yola savrulan Cihat K. ile beraberindeki hamile eşi Zümrüt K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

