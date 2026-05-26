Bursa'da refüje çarpan motokurye öldü

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden Ertuğ Toker, refüje çarparak hayatını kaybetti. Toker'in Bursaspor'un Teksas Taraftar Grubu'nun eski başkanlarından olduğu ve kardeşinin de 2022'de motosiklet kazasında öldüğü öğrenildi.

Motokurye Ertuğ Toker (39) idaresindeki 16 BLN 628 plakalı motosiklet, Gaziakdemir Mahallesi Çekirge Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Ertuğ Toker'in Bursaspor'un Teksas Taraftar Grubu'nun eski başkanlarından olduğu bildirildi.

Ertuğ Toker'in kardeşi AKUT gönüllüsü Ertan Toker'in de 2022'de Nilüfer ilçesinde motosiklet kazası sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bursaspor'dan açıklama

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'dan yapılan açıklamada ise şunları kaydedildi:

"Tribünlerimizden ve eski Teksas dernek başkanlarından Ertuğ Toker'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Altıparmak Camisi'nden kaldırılacak olup merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA / Semih Şahin
