Haberler

Bursa'da molotoflu saldırı kamerada; suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı

Bursa'da molotoflu saldırı kamerada; suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir işyeri molotof kokteyliyle kundaklandı. Olayla bağlantılı olarak 8 şüpheli yakalandı ve soruşturma devam ediyor.

BURSA'da bir iş yerine molotoflu saldırı düzenlendi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla bağlantılı suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.

Olay, 16 Ocak'ta saat 00.00 sıralarında Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Bir iş yeri molotof kokteyli atılarak kundaklandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırı sonrası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Görüntülerde; bir şüphelinin, iş yerinin merdivenlerine çıktığı, elindeki molotof kokteylinin fitilini ateşleyip, koridora attıktan sonra alevlerin her yeri sardığı görüldü. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı bağlantılı firari suç örgütü yöneticisi Ü.A.'nın talimatıyla eylemi gerçekleştiren İ.E.U. ve O.K.'yi yakaladı. 2 şüpheli, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak yönetmek veya üye olmak' suçundan tutuklandı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ İLE OPERASYON

Genişletilen soruşturma kapsamında kundaklama eylemini organize ettikleri ve katıldıkları tespit edilen H.B.D., Y.C.Ş., B.D., R.A. ve E.Ö.'nün adresleri belirlendi. 18 Ocak'ta özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Özel harekat polislerinin koçbaşı ile kapılarını kırarak girdiği evlerde, şüphelilerin yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

SİLAH ATEŞ ALMAYINCA SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREMEMİŞ

Öte yandan tutuklanan İ.E.U.'nun, suç örgütü yöneticisi Ü.A.'dan aldığı talimatla ruhsatsız silah temin ederek bir iş yerine yönelik saldırı girişiminde bulunduğu, ateş almayan silahı M.A.'ya teslim ettiği belirlendi. M.A. da adresine düzenlenen baskınla, söz konusu tabanca ile birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 6 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek

Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar

Alçak saldırı sonrası milyonlar bu görüntüyü paylaşıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlhak etmek istediği Grönland'dan Trump'ı çıldırtacak görüntüler

Trump'ı çıldırtacak görüntüler! Tüm Grönlandlılar bu pozları verdi
Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde

Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde
Öldürülen restoran sahibi intikam kurbanı olmuş: Yapmam gerekiyordu, yaptım

Ünlü kebapçıyı öldürdü, ifadesinde ağzından tek cümle döküldü
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
İlhak etmek istediği Grönland'dan Trump'ı çıldırtacak görüntüler

Trump'ı çıldırtacak görüntüler! Tüm Grönlandlılar bu pozları verdi
Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler