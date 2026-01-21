Bursa'da molotoflu saldırı kamerada; suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı

BURSA'da bir iş yerine molotoflu saldırı düzenlendi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla bağlantılı suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.

Olay, 16 Ocak'ta saat 00.00 sıralarında Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Bir iş yeri molotof kokteyli atılarak kundaklandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırı sonrası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Görüntülerde; bir şüphelinin, iş yerinin merdivenlerine çıktığı, elindeki molotof kokteylinin fitilini ateşleyip, koridora attıktan sonra alevlerin her yeri sardığı görüldü. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı bağlantılı firari suç örgütü yöneticisi Ü.A.'nın talimatıyla eylemi gerçekleştiren İ.E.U. ve O.K.'yi yakaladı. 2 şüpheli, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak yönetmek veya üye olmak' suçundan tutuklandı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ İLE OPERASYON

Genişletilen soruşturma kapsamında kundaklama eylemini organize ettikleri ve katıldıkları tespit edilen H.B.D., Y.C.Ş., B.D., R.A. ve E.Ö.'nün adresleri belirlendi. 18 Ocak'ta özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Özel harekat polislerinin koçbaşı ile kapılarını kırarak girdiği evlerde, şüphelilerin yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

SİLAH ATEŞ ALMAYINCA SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREMEMİŞ

Öte yandan tutuklanan İ.E.U.'nun, suç örgütü yöneticisi Ü.A.'dan aldığı talimatla ruhsatsız silah temin ederek bir iş yerine yönelik saldırı girişiminde bulunduğu, ateş almayan silahı M.A.'ya teslim ettiği belirlendi. M.A. da adresine düzenlenen baskınla, söz konusu tabanca ile birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 6 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi.