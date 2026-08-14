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Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın

Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Elyaf ve süngerlerin bulunduğu işletmede hasar oluştu, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiyecilerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Fevzibey Caddesi'ndeki mobilya imalathanesinde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Elyaf ve süngerlerin bulunduğu işletmedeki yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiyecilerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Mobilya imalathanesinde hasar meydana gelen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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