Bursa'da mobilya fabrikasında yangın

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya üretim fabrikasının yemekhane bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, yemekhane bölümünde hasar oluştu. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Mahmudiye Mahallesi 25. Mobilya Sokak'ta mobilya üreten fabrikanın yemekhane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesiyle yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Fabrika çalışanlarından Necati Civek, AA muhabirine, dumanları fark edip durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdiğini belirterek, "Yangının elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz. Üst kat boyahaneydi, sıçrasaydı söndürmek çok zor olurdu." dedi.

Yangının ardından yemekhane bölümünde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Kadir İnci
