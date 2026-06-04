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Bursa'da mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü

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Bursa Osmangazi'de bir mobilya mağazasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Depo kullanılamaz hale gelirken, park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir mobilya mağazasının depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Bağlarbaşı Mahallesi 1. Hürriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren mobilya mağazasının deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Deponun yanında bulunan binadaki vatandaşlar ise itfaiye ekiplerince tedbiren tahliye edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında depo kullanılamaz hale gelirken, park halinde bulunan bir otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Cem Şan
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