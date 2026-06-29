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Bursa'da minibüs şoförlerinin yol verme kavgası kamerada

Bursa'da minibüs şoförlerinin yol verme kavgası kamerada
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Bursa'da iki minibüs şoförü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavga, cep telefonuyla görüntülendi. Taraflar birbirine saldırmaya çalışırken yolcular ve diğer sürücüler araya girdi.

BURSA'da 2 minibüs şoförünün trafikteki yol verme kavgası cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Aynı güzergahta yolcu taşıyan iki minibüs şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarını yol ortasında durdurup inen şoförlerden birisi, diğerine saldırmaya çalıştı. Taraflar birbirinin üzerine yürürken, minibüslerde bulunan yolcular ve çevredeki diğer sürücülerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Trafikte de aksamaya neden olan kavga, çevredekilerden bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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