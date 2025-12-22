Haberler

Minibüsün dereye yatağına uçtuğu kaza kamerada

Minibüsün dereye yatağına uçtuğu kaza kamerada
Gemlik ilçesinde kontrolünü kaybeden bir minibüs dereye düştü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde minibüsün dereye uçtuğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Gemlik ilçesi Kuvayi Milliye Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yol kenarındaki dere yatağına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan minibüs sürücüsü, ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
