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BURSA'da görülen altocumulus lenticularis (merceksi) bulut kümesi cep telefonuyla görüntülendi.

Genellikle dağ ve tepe gibi yüksek engebelerin üzerinde, rüzgarın dalga hareketleri yapması sonucu oluşan orta seviyeli bir bulut türü olan merceksi bulutlar, dün akşam saatlerinden itibaren lodosun etkisini gösterdiği Bursa semalarında görüntülendi. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, sanal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı