Bursa'da 'Medyada Kadın Temsili' Konuşuldu

BURSA'da Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 'Medya Buluşmaları' programında 'Medyada Kadın Temsili' konuşuldu.

Toplumsal farkındalığı artırma amacıyla çeşitli alanlarda projeler düzenleyen Osmangazi Belediyesi, 'Medya Buluşmaları' kapsamında, kadının medyadaki yerine ilişkin, Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde söyleşi gerçekleştirdi. Sevda Kurul'un moderatörlüğündeki 'Medyada Kadın Temsili' başlıklı söyleşide, kadının medyadaki yeri, kadın gazeteciler tarafından değerlendirildi. Gazeteciler Esra Türker ile Hatice Nur Derya, sahadaki ve masadaki deneyimlerini paylaştı.

'SAHADA SADECE İNSAN VE HABERCİSİNİZ'

Kadının toplumsal çerçevedeki algısı ve medyadaki yansımalarına yönelik görüşlerini dile getiren Esra Türker, "Sahada sadece insan ve habercisiniz. Kadın ya da erkek kimliğinizi sahaya çıkarken kenara bırakmak zorundasınız. Yoksa haberleri objektif değerlendiremezsiniz. Medyada kadının temsili açısından da kadının haberlerde artık mağdur değil, yere daha sağlam basan, daha güçlü bireyler olarak yansıtılması gerekiyor" diye konuştu.

Kadına yönelik pozitif ayrımcılığın mesleki olarak değil, hukuk önünde yapılması gerektiğini vurgulayan Türker, "Kadın zaten hayatın her alanında var. Kadınlar, aslında erkeklerden daha çok hayatın içerisinde ama bizim yaptıklarımızın olağanüstü bir başarı gibi sergilenmesi bir nevi hakaret" dedi.

'ÖNEMLİ OLAN KADININ META GİBİ SUNULMAMASI'

Kadına yönelik şiddet haberlerinde hassas davrandıklarının da altını çizen Esra Türker, "Türkiye, maalesef ki üçüncü sayfa ülkesi. Biz bu haberleri görmediğimizde ve yapmadığımızda yaşanmamış olmuyor. Fakat bunlarda da ileride kadının rencide olmayacağı şekilde, ismini açık vermemeye gayret ediyoruz. Fotoğrafına, videosuna blur atılıyor. Bu şekilde kendi içimizde bir kontrol mekanizması oluşturmaya çalışıyoruz. Ne kadar başarılı oluyoruz tartışılır ama önemli olan kadının meta gibi sunulmaması" ifadelerini kullandı.

Genç meslektaşlarına tavsiyelerde de bulunan Türker, "Bu iş sevilmeden, aşık olunmadan yapılacak bir meslek değil. Hayatlarının merkezine gazeteciliği almak zorundalar. Fiziksel özelliklerden ziyade kalemlerini, yüreklerini, akıllarını konuştursunlar" dedi.

'KADIN MESLEKTAŞLARIMIZIN SAYISI ARTINCA, MÜCADELE DE BÜYÜDÜ'

2025 yılında 410 kadının cinayete kurban gittiğini hatırlatan Hatice Nur Derya ise gazeteciliğin, kadın mücadelesinin içerisinde bir meslek olduğunu belirterek, "Kadın mücadelesinde mutlaka yol gazetecilik ile kesişiyor. İlk olarak haberlerde dönüşüm başladı, yıllar sonra kazanımını elde edeceğiz. Kadın gazeteciler meslekte çoğaldı ve kadın mücadelesi büyüdü. Dolayısıyla kadınlar için gelecekte umutlu şeyler elde edeceğiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Söyleşinin ardından Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Süleyman Çavlı, Esra Türker ve Hatice Nur Derya'ya Atatürk plaketi takdim etti.

