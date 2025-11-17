Bursa'da Mantar Toplamak İçin Giden Kişi Kayboldu
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan İsmail Kaya'yı bulmak için arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Traktörüyle mantar toplamak için Bilecik sınırında bulunan Hasandere ve Koyunköy mahallelerindeki ormanlık alana giden İsmail Kaya'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarla bölgeye jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin arazide İsmail Kaya'yı arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Nuran Bıçak - Güncel