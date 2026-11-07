Bursa'da manevra yapan otomobil aynı yöndeki araca çarptı, kaza anı kameraya yansıdı

Bursa'da manevra yapan otomobil aynı yöndeki araca çarptı, kaza anı kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da dün Ankara Yolu Caddesi'nde sağa dönmek isteyen sürücünün ani manevra yaptığı otomobil, aynı yöndeki otomobile çarptı. Savrulan otomobil sağdaki sapağa girerken özel halk minibüsü şoförü fren yaparak kazaya karışmaktan kurtuldu, kaza anı kameraya yansıdı.
BURSA'da sağa dönmek için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Kaza anı, araç içi kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün sağa dönmek için ani manevra yaptığı otomobil, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan diğer otomobil, sağdaki sapağa girdi. Bu sırada bir özel halk minibüsünün şoförü, otomobili fark edip fren yaparak kazaya karışmaktan kurtuldu. Öte yandan kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.