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Bursa'da Makas Atan Sürücünün Yol Açtığı Kazada 2 Yaralı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, makas atarak ilerleyen bir sürücünün neden olduğu trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay anı, başka bir aracın kamera kaydına yansıdı.

BURSA'da sürücüsünün makas atarak ilerlediği otomobil, hafif ticari araç ile otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, o anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Makas atarak ilerleyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yöne giden hafif ticari araç ile bir otomobile çarptı. Kazada otomobillerdeki 2 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan otomobil sürücüsünün makas attığı anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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