Haberler

Mağaza önündeki kıyafetleri çaldılar; o anlar kamerada

Mağaza önündeki kıyafetleri çaldılar; o anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, iki kadının mağaza önünde askıda duran kıyafetleri çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 22 Ocak'ta meydana geldi.

BURSA'da 2 kadının mağaza önünde askıda duran kıyafetleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Ocak saat 12.30 sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. 2 kadın bir mağazanın önünde, kaldırımdaki askında duran kıyafetleri el çabukluğuyla çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ellerinde poşetler yanlarında da bir kız çocuğu bulunan kadınların, bakma bahanesiyle durdukları kıyafetleri askıdan alıp, ellerindeki poşetlerin arasına gizleyerek uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Beşiktaş'tan forvete çifte operasyon! İşte o isimler

Forvete çifte operasyon! İşte o isimler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! Kramer'den 88. dakikada hayati bir gol

Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! 88. dakikada hayati bir gol
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti

17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü

Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı

Yok artık Okan Buruk! 3-1'lik maçtan sonra tarihe geçti