Haberler

Bursa'da dün başlayan lodos, bugün de etkisini sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da etkili olan lodos, saatte 73 kilometre hıza ulaşabilir. Lodos, tabelaların devrilmesine ve kazalara neden olurken, yürümekte zorluk çeken vatandaşlar da oldu. Meteoroloji, lodosun gece saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi.

BURSA'da dün etkili olan lodos, bugün de devam ediyor. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre lodosun saatte 73 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle tabelalar ve ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Lodos nedeniyle kazalar da yaşanırken, bazı kişilerin yürümekte zorluk çektiği görüldü. Dün akşam saatlerinde ise Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde bir kahvehanede oyun oynayan vatandaşlar, rüzgarın sunta duvarı parçalamasıyla zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yıldırım ilçesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde ise bir motokurye, sipariş almak için motosikletini refüje park edip restorana girdi. Lodosun etkisiyle motosiklet, caddede seyir halinde olan bir otomobilin üzerine devrildi.

LODOS GECE SAATLERİNE KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 17 derece olarak ölçüldüğü kentte lodosun 40 ila 73 kilometre hıza ulaşmasının beklendiği, gece saatlerinde ise etkisinin azalacağı bildirildi. Yarın kentte lodos beklenmiyor.

-Haber: Memet Can YEŞİLBAŞ-Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında

Muştalarla döverek kör ettiler, 1,5 ayda tahliye oldular
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi

Maduro'nun yerine geçecek isim belli oldu
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek

Konut satacaklar dikkat! Yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor
Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

Maduro New York'ta! Uçaktan indirilme şekli tarihe geçecek
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında

Muştalarla döverek kör ettiler, 1,5 ayda tahliye oldular
Zonguldak'ta pes dedirten olay; 'Bana çarptı' deyip kardan adamı dövdüler

"Bize çarptı" deyip kardan adamı dövüp, başını kopardılar
Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj

Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj verdi