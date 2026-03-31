Milli Eğitim Bakanlığı liselere yönelik "15 Temmuz" temalı panel düzenleyecek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen '15 Temmuz Demokrasi, Milli İrade ve Temel İnsan Hakları' temalı panel, Bursa'da lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Panelde, öğrencilerin demokratik bilinç ve insan hakları konularında farkındalık kazanmaları amaçlanıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü himayesinde, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle düzenlenecek panele, Türkiye genelinden lise öğrencileri katılabilecek.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek panelle, öğrencilerin demokratik bilinç, milli iradeye bağlılık ve temel insan haklarına duyarlılık konularında farkındalık kazanmaları, araştırma yapma, eleştirel düşünme ve ifade becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Panel kapsamında öğrenciler, Türkiye'nin demokratik gelişim süreci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemi, demokrasi kültürü, insan hakları ve özgürlükler gibi başlıklar çerçevesinde akademik bildiriler hazırlayarak sürece katılım sağlayacak.

Başvuru süreci, ön değerlendirme, sunum ve sonuçların yayımlanması aşamalarından oluşacak.

Yapılan değerlendirmeler sonucu en başarılı 30 bildiri seçilerek, dereceye giren öğrenciler, Bursa'da gerçekleştirilecek panel programına davet edilecek.

Panel sonunda seçilen bildirilerin kitaplaştırılarak yayımlanması planlanıyor.

Panel 28 Nisan'da yapılacak

Başvuruları 13 Nisan'a kadar sürecek panel, 28 Nisan'da yapılacak.

Süreç sonunda katılımcı öğrenciler için Demokrasi ve Özgürlükler Adası gezisi düzenlenecek.

Gönüllülük esasına dayalı ve ücretsiz yürütülecek etkinlik süreci, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından izlenecek.

Öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlanması ve demokratik değerler konusunda bilinç düzeylerinin artırılması amacıyla düzenlenen panelin, ülke genelinde geniş katılımla gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
