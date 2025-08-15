Bursa'da kuzen kavgası kanlı bitti

Bursa'da kuzen kavgası kanlı bitti
Güncelleme:
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kuzeniyle tartışan 75 yaşındaki Seyfi Baylar, bindiği traktörle bölgeden ayrılırken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Seyfi Baylar, aralarında daha önceden husumet bulunan amcasının oğlu A.B.'nin bağ evine gitti.

HUSUMETLİ KUZENLERİN KAVGASI KANLI BİTTİ

Taraflar arasında çıkan tartışmanın Baylar, evine gitmek üzere traktöre bindi. Bu sırada A.B., kuzeni Baylar'ın tüfekle ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Seyfi Baylar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Baylar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan şüpheli A.B., Narlıca Mahallesi'nde saklandığı adreste jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
