Bursa'da silahla kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, bir kuyumcuyu silahla soymaya çalışan H.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramalarda soygun sırasında kullandığı kıyafetler ve silahlar ele geçirildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, silahla bir kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheli yakalandı.

Ulucami Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren kuyumcuya silahla girdikten sonra soygunu gerçekleştiremeden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan kapsamlı kamera incelemesi ve saha çalışmalarında şüphelinin H.Ç. olduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu H.Ç, saklandığı adreste yakalandı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, olay sırasında giydiği değerlendirilen kıyafet, sarı eldiven, kask, olayda kullanıldığı değerlendirilen motosiklet, kurusıkı tabanca, 22 dolu fişek ve 1 av tüfeği ile 16 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz
