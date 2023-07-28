Bursa'da kuyumcu, kavgaya müdahale etti

Bursa'da kuyumcu, 'yan bakma' bahanesiyle kavga eden iki genci paspas sopasıyla ayırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da kuyumcu, 'yan bakma' bahanesiyle kavga eden iki genci, paspas sopasıyla müdahale ederek ayırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 09.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. İki genç, 'yan bakma' bahanesi ile tartışmaya başladı. Tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Esnaf gençleri ayırmak için araya girdi. Bu sırada dükkanının önünü silen bir kuyumcu da elindeki paspasın sopası ile müdahale edip, tarafları ayırdı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)