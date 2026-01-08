Haberler

Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı! Dehşet anları kameralarda

Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı! Dehşet anları kameralarda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da hayatını felç eden şiddetli fırtına bir kamyonu sürüklendi. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da hızı zaman zaman saatte 68 kilometreye ulaşan fırtına, kentte yaşamı felç etti. Bursa Uludağ Üniversitesi Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun çatısı uçarken, yurttaki odaların camları ve duvarları kırıldı, öğrencilerin eşyaları zarar gördü.

OTOMOBİLİYLE MOTOKURYEYE SİPER OLDU, TIR'LAR DEVRİLDİ

Nilüfer ilçesinde fırtına nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken motokuryenin imdadına ise bir sürücü yetişti. Otomobiliyle motokuryeye siper olarak olan sürücü motosikletliye bir süre refakat etti.

KAMYON FIRTINANIN ETKİSİYLE SÜRÜKLENDİ

Öte yandan Bursa'da bir kamyon fırtınanın etkisiyle sürüklendi. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Galatasaray'a dev gelir! Bu kez transferden de değil

Galatasaray'a dev gelir! Bu kez transferden de değil
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor