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Bursa'da fırtına otobüs durağını bile yerinden söktü

Bursa'da fırtına otobüs durağını bile yerinden söktü
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Bursa'da hızı zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına, otobüs durağı, atık toplama kabini ve ağaçları devirip hasara yol açtı.

Bursa'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentte gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli fırtınanın hızı zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaştı. Şiddetli rüzgar dolayısıyla bazı evlerin cam balkonları kırılıp sokağa ve araçların üzerine düştü.

FIRTINA OTOBÜS DURAĞINI BİLE YERİNDEN SÖKTÜ

Bazı çöp konteynerlerinin devrildiği fırtına reklam panoları ve tabelalara da hasar verdi. Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir belediye otobüsü durağı kuvvetli fırtına yüzünden yan yattı. Namazgah Mahallesi'ndeki atık toplama kabini de taksinin üzerine devrildi. Fırtınada devrilen ya da dalları kırılan bazı ağaçlar da itfaiye ekiplerince kesilerek temizlendi.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
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