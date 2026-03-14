Bursa'da daha önce birlikte çalıştığı kişinin 2 iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, daha önce birlikte çalıştığı iş yeri sahibinin 2 iş yerini kundaklayan şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Yangınlar, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir kişiye ait pizza zincirinin faaliyet gösterdiği iş yerinde yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerine geldiği sırada alevler söndü.

Polis ekipleri, inceleme yaptığı sırada, aynı kişiye ait iş yerinin Beşevler Mahallesi'ndeki şubesinde de yangın çıktığı ihbarı alındı.

Yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Aynı ilçedeki üçüncü şubede önlem alan polis ekiplerini gören şüpheli, kiralık aracıyla kaçmaya başladı.

Polisin kovalamacası sonucu yakalanan zanlının, daha önce iş yeri sahibiyle bir süre çalışan A.G. (32) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelinin iş yerlerini kundakladığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Görüntülerde, şüphelinin elindeki yanıcı maddeyi iş yerinin girişine döküp yaktığı, alevlerin kısa sürede işletmeye zarar verdiği anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Semih Şahin
