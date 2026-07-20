Bursa'da kumaş fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir kumaş fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bitişik fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde kumaş fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde kumaş boyama ve ihracatı yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, bitişikteki fabrikalara sıçramadan söndürüldü.
Ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Semih Şahin