Bursa'da kültürel miras temalı açık hava sınıfı açıldı

Bursa'da kültürel miras temalı açık hava sınıfı açıldı
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Bursa'da, kültürel değerlerin erken yaşta pedagojik zenginliklerle çocuklara aktarılması amacıyla "Kültürel Miras Temalı Açık Hava Sınıfı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Bursa'da, kültürel değerlerin erken yaşta pedagojik zenginliklerle çocuklara aktarılması amacıyla "Kültürel Miras Temalı Açık Hava Sınıfı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Nilüfer ilçesinde yer alan Fethiye Şehit Öğretmen Şekip Akın İlkokulu bahçesinde okul öncesi çocuklara yönelik tasarlanan sınıf, kültürel mirasın erken yaşta pedagojik yöntemlerle aktarılmasını hedefleyen iki bilimsel doktora projesinin uygulama alanı olarak hayata geçirildi.

Açılış töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, öğrenme ortamlarının okulun bahçesiyle bütünleşmesinin çok güzel olduğunu söyledi.

Öğrenme ortamlarının okulun bahçesinden şehrin diğer imkanlarına da açılması gerektiği bilinciyle çalıştıklarını ifade eden Alireisoğlu, "Bu anlamda güzel bir örneğin içindeyiz. Üniversite ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte yaptığı organizasyon olması dolayısıyla bu proje çok değerli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun artarak devam etmesini ümit ediyorum. Çünkü dört duvar arasında öğrenme olayı şehrin diğer imkanlarındaki öğrenme ortamlarıyla zenginleşmeli." diye konuştu.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ile proje yürütücüsü Prof. Dr. İsmail Sağlam da konuşma yaptı.

Ardından proje sınıflarının hazırladığı Yedi Bölge Türkiye adlı gösteri sahnelendi.

Protokol üyeleri, açılış kurdelesini kesmesinin ardından açık hava sınıfında yer alan tematik merkezleri gezdi ve atölye çalışmalarını izledi.

Açılışa, okulun idarecileri ve öğretmenleriyle eğitim camiasından temsilciler, akademisyenler ve veliler katıldı.

Proje, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Prof. Dr. İsmail Sağlam yürütücülüğünde, doktora öğrencileri ve okul öncesi öğretmenleri Betül Dinçer ve Meral Güney'in araştırmaları temel alınarak geliştirildi.

Bilimsel altyapısı Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen proje, aynı zamanda Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Orhaneli Belediyesi ve Toplumsal ve Stratejik Araştırmalar Derneği (TOSADER) iş birliğiyle yürütülüyor.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
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