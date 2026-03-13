Haberler

Bursa'da küçükbaş çiftliğinde yangın

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki hayvan çiftliğinde çıkan yangında, 200 küçükbaş kurtarıldı.

Mahmudiye Mahallesi'nde, Kerim Kurumuş'a ait hayvan çiftliğinde saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Çiftlik sahibi hayvanlarını tahliye etti. 200 küçükbaşın tahliye edildiği belirtildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. 2 küçükbaşın öldüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
