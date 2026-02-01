Haberler

Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçta el bombası ve tabanca ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan bir araç kovalamaca sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramada el bombası ve ruhsatsız tabanca bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kovalamaca sonucu durdurulan araçta el bombası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri 17 ADE 596 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Takibe alınan araç, 11 Eylül Bulvarı üzerinde önü kesilerek uyarı ateşi açılıp durduruldu.

Araçtaki 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramalarda 1 savunma tipi el bombası ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bomba imha ekiplerinin incelemesinin ardından el bombası ekiplerce muhafaza altına alındı.

Araç ise incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein ve çevresinin gözü de Somaliland'daymış, ticari hedef olarak belirlemişler

Netanyahu'nun sevgisi boş değilmiş! Epstein belgelerinden o ülke çıktı
Jhon Duran'ın yeni takımı duyuruldu

Jhon Duran'ın yeni takımı duyuruldu
Üst üste dördüncü galibiyet! Hull City'nin Premier Lig inadı devam ediyor

Bu gece de mutluluktan uyuyamayacak
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam

Gerginlik bizi de vurdu! Anahtar bıraktıracak üçlü zam
Epstein ve çevresinin gözü de Somaliland'daymış, ticari hedef olarak belirlemişler

Netanyahu'nun sevgisi boş değilmiş! Epstein belgelerinden o ülke çıktı
Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor

Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor