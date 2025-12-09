Bursa'da otomobil takla attı: 1 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak ters durduğu kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza saat 00.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolunda İnegöl girişindeki köprülü kavşak girişinde meydana geldi. Sürücü Safa S. (19) yönetimindeki 16 ADN 415 plakalı otomobil, Alanyurt'a dönüş yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Ters dönen araçtaki sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye gitmeyi reddeden sürücü, ambulansta tedavi edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.