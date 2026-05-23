Haberler

Refüje ve bariyerlere çarpan otomobilin motoru koptu: 1'i ağır 2 yaralı

Refüje ve bariyerlere çarpan otomobilin motoru koptu: 1'i ağır 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Osmangazi'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje ve bariyerlere çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, araç motoru metrelerce uzağa savruldu.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje ve bariyerlere çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, otomobilin motoru yerinden koparak metrelerce uzağa savruldu.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Kükürtlü Mahallesi Mudanya Caddesi'nde meydana geldi. Oğuzhan Ö.'nün (29) kontrolünü yitirdiği 16 AJJ 468 plakalı otomobil, önce refüje ardından bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden koparak metrelerce uzağa savruldu. Kazada araçta sıkışan Oğuzhan Ö. ile yolcu konumunda bulunan Taner A. (22), çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Oğuzhan Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Ankara Yolu Caddesi'nde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz

Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı
Ankara'yı hareketlendiren iddia: 9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek

Bu iddia İYİ Parti'yi karıştırır! 9 vekil transfer yolunda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu! Dev bir derbi izleyeceğiz

Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu! Dev bir derbi izleyeceğiz
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum

Başkent'te tansiyon yüksek! Özel saat verip vatandaşlara çağrı yaptı
30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı

Hayalet vatandaş skandalı patladı: Tam 30 yıl başkası olarak yaşadı
Gazeteci Sinan Burhan'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek

Ünlü gazeteci sayı vererek açıkladı: Kılıçdaroğlu istifaları geliyor
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

İzmir'de doktora darp davasında sanığa 24 ay taksitle ceza

Kadın doktoru bir kere dövdü ama... Cezasını taksit taksit çekecek