Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil İznik Gölü'ne Düştü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde akaryakıt dökülen yolda kayarak İznik Gölü'ne düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde akaryakıt dökülen yolda kayan otomobil İznik Gölü'ne düştü.
İlçeye bağlı kırsal Gölyaka Mahallesi'nde N.Ş. (30) idaresindeki 16 BIJ 749 plakalı otomobil, yola dökülen akaryakıt nedeniyle kontrolden çıkarak İznik Gölü'ne düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve Orhangazi Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Trafik ekipleri ve İnegöl Belediyesi ekipleri tarafından yolun güvenliğinin sağlanması için çalışma yapıldı.
Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel