Haberler

Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil İznik Gölü'ne Düştü

Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil İznik Gölü'ne Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde akaryakıt dökülen yolda kayarak İznik Gölü'ne düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde akaryakıt dökülen yolda kayan otomobil İznik Gölü'ne düştü.

İlçeye bağlı kırsal Gölyaka Mahallesi'nde N.Ş. (30) idaresindeki 16 BIJ 749 plakalı otomobil, yola dökülen akaryakıt nedeniyle kontrolden çıkarak İznik Gölü'ne düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve Orhangazi Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik ekipleri ve İnegöl Belediyesi ekipleri tarafından yolun güvenliğinin sağlanması için çalışma yapıldı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
Leroy Sane Almanya'da ortalığı karıştırdı

Almanya'da ortalığı karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener'den sert tepki: Tarlada patates toplasın

Fenerbahçe maçı sonrası çılgına döndü: Tarlada patates toplasın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.