Bursa'da Kerbela Tiyatrosu Beğeni Topladı

Bursa'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde "Kerbela" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu Ayşe Emel Mesçi yönetti.

Ali Berktay tarafından kaleme alınan oyunda, İslamiyet'in kuruluşunda var olan demokratik öğelerin yok edilmesine, hilafetin saltanatlaşıp doğunun klasik devlet yapılanmasına dönüşmesine ve din kisvesi arkasında inançların yerini çıkarların almasına duyulan tepkinin ve direnişin öyküsü anlatılıyor.

Yaklaşık 2 saat süren oyunun konusu ve karakterlerin performansı, Bursalı sanatseverlerden beğeni topladı.

Gecenin sonunda tiyatroseverleri selamlayan oyuncular uzun süre alkışlandı.